Primo tempo rocambolesco quello che si è visto allo Stadium tra Juve e Sampdoria, con il punteggio che al momento vede le due squadre contendersi il match con due reti realizzate per parte. Avvio sprint dei bianconeri, che dopo 20 minuti si trovavano in vantaggio per 2-0, grazie alle reti messe a segno da Bremer e Rabiot. Gioia che però dura poco, perchè in appena 60 secondi i blucdrchiati realizzeranno prima la rete del 2-1 e poi quella del pareggio, ammutolendo l'intero Allianz Stadium che, si è poi lasciato andare in una serie di fischi assordanti all'uscita dal campo della squadra allenata da Massimiliano Allegri.