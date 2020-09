Esordio stagionale per la Juventus e assoluto per Andrea Pirlo che inaugurerà la sua nuova carriera in panchina. Allo Stadium, i bianconeri ospitano la Sampdoria nel primo turno di campionato. Una partita che è un esame importante per il neo allenatore, complici le numero assenza per infortunio fra cui Bernardeschi, Dybala ed Alex Sandro oltre che all'esclusione che fa discutere di Luca Pellegrini. Pochi cambi per Claudio Ranieri rispetto al finale della passata stagione dove l'allenatore romano è riuscito nell'impresa di centrare una salvezza insperata a gennaio e che non si affiderà all'ex Quagliarella.

Ecco la cronaca minuto per minuto:

38' - Molto bene Ramsey in pressione alta a rubar palla a Tonelli sul lato corto dell'area doriana. Poi l'azione non si traduce in un'occasione, ma è una Juve che soddisfa i dettami di Pirlo fino adesso

34' - Altra occasione per Ronaldo! Dopo qualche minuto di buona Samp, torna la Juve a martellare: dopo una lunga rete di passaggi sul lato sinistro del campo, un ispirato Ramsey attrae su di sé il raddoppio e la passa arretrate per l'accorrente CR7, che di primo col destro in corsa manda fuori di un soffio

24' - Ronaldo vicinissimo al raddoppio, solo la traversa lo ferma! Azione scaturita da un recupero palla di Weston McKennie, CR7 si invola ancora in area dal lato mancino e scarica il sinistro per superare Audero, colpendo però il legno

16' - Dopo un altro fallo di Ramsey su Berezynski, punizione per la Samp dalla fascia destra offensiva: Jankto la batte bassa verso il primo palo, la difesa della Juve allontana

14' - Subito dopo il gol, rischia Ramsey che si allunga troppo il pallone e va a commettere fallo su Bereszynski col piede un po' a martello. Piccinini tiene il cartellino nel taschino

13' - VANTAGGIO JUVE! Colley ferma Ronaldo in area, palla a Dejan Kulusevski che col mancino la piazza all'angolino opposto, imprendibile per Audero

11' - Molto bene Ramsey a pressare alta la Samp e riconquistare palla, suggerimento in profondità per Ronaldo che entra in area e tira di sinistro, Audero copre il suo palo e respinge in corner

6' - Manovra avvolgente della Juve, prova Danilo a rompere gli indugi con una conclusione arcuata da fuori che termina di poco alta sopra la traversa

4' - Primo ammonito del match: è Tonelli, che stende in scivolata Ramsey che si era fiondato su un retropassaggio troppo corto di Augello sulla trequarti

3' - Interessante notare la posizione di Aaron Ramsey, più trequartista che mezzala

1' - Dopo la premiazione in mezzo al campo di Dybala, Kulusevski e Szczesny (MVP, miglior giovane e miglior portiere dello scorso campionato) la Serie A 2020-2021 di Juventus e Sampdoria ha inizio: i blucerchiati danno il calcio d'avvio. JUVENTUS - SAMPDORIA 1-0

(13' Kulusevski)

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Portanova, Arthur, Bentancur, Nicolussi, Douglas Costa, Vrioni. All Pirlo.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Leris, Bonazzoli. A disp.: Ravaglia, Vieira, Chabot, Verre, Ramírez, Regini, La Gumina, Yoshida, Ferrari, Quagliarella, Capezzi, Damsgaard. All.: Ranieri.

AMMONITO: Tonelli (S)