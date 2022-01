Ottavo di finale di Coppa Italia: la Juventus affronta la Sampdoria in casa. L'obiettivo è dare continuità all'importante vittoria conquistata contro l'Udinese, qualificarsi ai quarti di finale della competizione, ma anche le forze in vista dello scontro diretto col Milan. Lo sguardo, infatti, è sempre rivolto al quarto posto, ora distante un solo punto.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match inizierà alle ore 21 e si terrà all'Allianz Stadium. La partita sarà visibile in diretta streaming su Canale 5 e su Mediaset Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI - Allegri dovrà sicuramente fare a meno di De Ligt, squalificato, così come Bonucci e Kean. Anche Chiellini è "a mezzo servizio"