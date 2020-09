La Juve al debutto. Dopo la convincente (unica) amichevole di questo precampionato contro il Novara, il club bianconero torna in campo domenica 20 settembre alle ore 20.30. Senza Dybala, Bernardeschi e De Ligt e senza il numero 9 non sarà certamente la Juve al completo, o la Juve che Pirlo si immagina, ma sarà comunque la sua prima ufficiale.



Come giocherà? Probabile vedere ricalcata la squadra di qualche giorno fa, con qualche dubbio a centrocampo:



JUVE (3-4-1-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Ronaldo, Kulusevski.