Paulo Dybala domenica guiderà la Juve nel secondo match point scudetto contro la Sampdoria. E ogni volta che l'argentino affronta i blucerchiati è come un toro quando vede rosso, come riporta Opta. Avversario speciale per la Joya, che proprio contro la Samp ha segnato i primi gol in Serie A nel novembre 2012: una doppietta con la maglia del Palermo. La prossima avversaria della Juve, tra l'altro, è la squadra alla quale Dybala ha segnato di più: sono sette le reti contro i blucerchiati, ma Paulo vuole aumentare il bottino.