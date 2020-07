Posticipo della 36esima giornata in Serie A con il match clou, quello che può regalare il nono scudetto di fila alla Juventus di Maurizio Sarri, la quale ospita la Sampdoria all'Allianz Stadium di Torino alle 21.45. ​Per laurearsi campioni d'Italia con due giornate d'anticipo, i bianconeri devono battere la squadra di Ranieri. L'arbitro è il romano Francesco Fourneau, alla sesta direzione di gara in carriera in Serie A. La prima con la Juve.

Di seguito tutti gli episodi da moviola

1' - Partiti!



JUVENTUS – SAMPDORIA Domenica 26/07 h. 21.45

FOURNEAU

GIALLATINI – COSTANZO

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO