Juve e Sampdoria stanno disputando il 26 turno di Serie A, con i bianconeri che continuano ad inseguire un posto in Europa. Il match è diretto da Prontera, che sarà coadiuvato da Costanzo e Passeri, con il quarto uomo che è Rapuano. Al VAR ci sono Di Bello e Longo.46' - Inizia ora la ripresa.45' - Finisce qui il primo tempo.44' - Episodio dubbio in area di rigore, quando Vlahovic cade in area di rigore dopo un contatto con l'estremo difensore della Samp. Prontera lascia correre, così come anche il VAR che non interviene.22' - Raddoppia la Juve grazie ad un colpo di testa di Adrien Rabiot, apparentemente in linea con la difesa blucerchiata. Sensazione che verrà poi confermata anche dal fuorigioco semiautomatico, che dimostrerà come il francese sia perfettamente in gioco.7' - Grandissima occasione per la Samp, che sfiora il gol con Gabbiadini scattato sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare.1' - Inizia il match ora.