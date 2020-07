La Juventus non vuole più rimandare e dopo il primo match point sprecato contro l'Udinese si appresta ad affrontare la Sampdoria allo Stadium per porre la parola fine sulla questione scudetto. Il calcio d'inizio a partire dalle 21.45 potrà infatti consegnare, in caso di vittoria, il nono successo consecutivo alla società bianconera e a Maurizio Sarri il suo primo titolo a Torino. Senza l'infortunato Douglas Costa di fronte la Juve si troverà una Samp che con Claudio Ranieri ha già compiuto il miracolo della salvezza, insperato a metà stagione, ma che arriva da una bruciante sconfitta nel derby contro il Genoa.



