Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'ex arbitro internazionale Massimoha analizzato la direzione di gara di Alessandro(al Var Marco) in, attribuendogli un 6 in pagella. Ecco il suo commento: "Sul secondo gol diho la sensazione che il francese tocchi il pallone con il braccio per il movimento leggero del braccio sinistro e perché anche il giocatore si gira subito verso il guardalinee, ma non ci sono le immagini giuste per poter avere la certezza".