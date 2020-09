Dejan Kulusevski sta scalando le gerarchie nella Juventus. La prestazione nella Svezia contro il Portogallo è valsa l’investitura di Cristiano Ronaldo, uno che non spende complimenti a casaccio. E l’intesa si è subito palesata nell’amichevole contro il Novara, tra assist serviti e gol realizzati. Così, come riporta Sky Sport, il talento classe 2000 partirà probabilmente da titolare nella gara di apertura del prossimo campionato contro la Sampdoria. Tesi avvalorata dalle assenze di Bernardeschi e Dybala e dalla non perfetta condizione di Douglas Costa.