La Juve aveva comunque bisogno di individuare il progetto tecnico giusto, nella speranza di avere pure la giusta sicurezza di una presenza importante in campo. Così alla finenon partirà dalla serie A nonostante gli interessamenti di Salernitana, Verona e Monza (tra le altre). Nemmeno dalla serie C della Next Gen. Ma dalla serie B, con la Sampdoria di Andrea Pirlo a rappresentare il suo vero punto di partenza dell'avventura in Italia. Come andrà? Prestito secco. Questa la formula condivisa dai due club, sarà Andreaa traghettarlo in questa fase di inserimento.