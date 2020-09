1









Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Sampdoria tiene il fiato sospeso per le condizioni di Manolo Gabbiadini, che ha vissuto una preparazione molto tribolata dal punto di vista fisico. L’attaccante soffre di un’infiammazione alla zona inguinale e del basso addome, e anche se gli esami svolti sabato (eco e risonanza) non hanno riscontrato lesioni il giocatore continua ad avvertire un forte dolore che non gli consente di allenarsi. Anche ieri, nella doppia seduta, non ha partecipato al lavoro sul gruppo: al mattino si è allenato in piscina, al pomeriggio in palestra. Salterà la Juventus.