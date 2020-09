Esordio stagionale per la Juventus e assoluto per Andrea Pirlo che inaugurerà la sua nuova carriera in panchina. Allo Stadium, i bianconeri ospitano la Sampdoria nel primo turno di campionato. Una partita che è un esame importante per il neo allenatore, complici le numero assenza per infortunio fra cui Bernardeschi, Dybala ed Alex Sandro oltre che all'esclusione che fa discutere di Luca Pellegrini. Pochi cambi per Claudio Ranieri rispetto al finale della passata stagione dove l'allenatore romano è riuscito nell'impresa di centrare una salvezza insperata a gennaio e che si affiderà ancora una volta all'ex della gara, Fabio Quagliarella.



Ecco le immagini del pre partita: sono tutte nella nostra gallery