Domani sarà già vigilia di campionato: in campo, domenica sera, Juventus e Sampdoria all'Allianz Stadium. Andrea Pirlo vivrà così la prima attesa con la nuova veste di allenatore. I riti, "sacri" e pagani, non sono cambiati: innanzitutto la rifinitura e l'allenamento, quindi la conferenza stmapa, infine un mini ritiro per compattare gruppo e ambiente verso la gara che inaugurerà la stagione. A proposito delle parole del Maestro: l'incontro con i giornalisti avrà luogo nella sala stampa dello Stadium alle 14.30. L'intervento sarà visibile su JuventusTV con diretta testuale su IlBianconero.com. Tutto pronto per il campionato. E per la prima presentazione di Andrea Pirlo.