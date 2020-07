1









Attraverso un video potato sui social, la Juventus ha voluto ricordare come andò a finire la sfida dell’anno scorso contro la Sampdoria allo Stadium. A decidere la gara fu la doppietta di Cristiano Ronaldo, mentre nei blucerchiati il gol dell’ex Quagliarella servì solo a ristabilire la momentanea parità. Il fenomeno portoghese spera di ripetere lo stesso risultato personale se non meglio, perché è in piena lotta con Immobile per il titolo di capocannoniere, minacciando Lewandowski per la Scarpa d’Oro.