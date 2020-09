3









Nel ruolo più delicato, la scelta più estrema: non peccava di coraggio in campo, ma Andrea Pirlo ha comunque sorpreso tutti con la scelta di schierare Gianluca Frabotta sull'out mancino in Juve-Sampdoria. Debutto decisamente emozionante, debutto tutto da vivere. Ma chi è l'esterno pescato dalla formazione Under 23?



ECCO FRABOTTA - Il terzino è un classe 1999, ed è arrivato in bianconero nell'agosto del 2019 dopo essere cresciuto al Bologna e peregrinato in prestito tra Renate e Bitonto. Curiosità: fino ai 16 anni ha giocato in una scuola calcio, il Savio. In una stagione sotto la guida di Pecchia, è stato tra i protagonisti della storica cavalcata in Coppa Italia della seconda formazione juventina. Esterno dotato di ottima corsa e con buone doti offensive, era stato notato anche da Sarri, con il quale ha debuttato contro la Roma soltanto qualche settimana fa. Con Pellegrini sul mercato, Alex Sandro out e De Sciglio non al meglio, la scelta di Pirlo premia il lavoro e la dedizione di questo ragazzo. Che ha davanti davvero l'occasione della vita.