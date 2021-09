Sesta giornata di Serie A e terzo match all’Allianz Stadium per i bianconeri. Domenica 26 settembre, alle ore 12.30, andrà in scenaUn’altra occasione per sostenere da vicino la squadra e per assaporare l’atmosfera magica che la nostra casa continua a regalarvi da dieci anni a questa parte.E' iniziata la vendita libera! Sul sito della Juventus è possibile acquistare nuovi tagliandi.