Una Juve quasi perfetta. Certo, non contro un'avversaria di prim'ordine ma comunque una grande Juve. La prima di Pirlo va in archivio in scioltezza, tre gol a zero e potevano essere molti di più. I nostri migliori in campo sono stati Dejan Kulusevski e Leonardo Bonucci che prendono voti alti anche sui giornali dove non c'è nessun bocciato . Rigenerato Aaron Ramsey che gioca per 90 minuti, come era accaduto una sola volta nella passata stagione. Per Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport è il gallese il migliore in campo assieme a Dejan Kulusevski.