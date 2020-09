L’inedita Juventus di Andrea Pirlo si appresta ad aprire le danze della propria Serie A 2020-21 contro la Sampdoria, squadra contro cui Sarri conquistò i tre punti decisivi per archiviare il nono scudetto consecutivo. Il sito bianconero ha riportato i precedenti tra i due club: “Sono 124 i precedenti tra Juventus e Sampdoria in Serie A, i bianconeri conducono per 61 successi a 26, completano 37 pareggi. Juventus e Sampdoria si sono affrontate due volte alla prima giornata in Serie A: 1-0 per i blucerchiati nel 1982 e 1-0 per i bianconeri nel 2013”.



IN CASA – “La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A, segnando in ciascuna almeno due gol (16 reti nel periodo). L’ultimo successo esterno dei blucerchiati in campionato contro i bianconeri è arrivato nel gennaio 2013, 2-1 con Delio Rossi in panchina (doppietta di Mauro Icardi). La Juve ha trovato il gol in tutte le ultime 11 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 31 reti nel parziale (2.8 di media a match)”.