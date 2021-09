Dal match program curato da Opta:"La Sampdoria ha perso le ultime sei trasferte contro la Juventus in Serie A, con un punteggio complessivo di 19-2, e solo una volta ha incassato almeno sette sconfitte sul campo dei bianconeri, nelle prime otto sfide in Piemonte contro la Vecchia Signora nella massima serie – nel periodo 1947-1953. La Juventus non perde in casa contro la Sampdoria in Serie A da gennaio 2013: da allora per i bianconeri sette vittorie e un pareggio. La Sampdoria ha subito 125 gol contro la Juventus in trasferta in Serie A: solamente in casa dell’Inter ha concesso più reti (127)."