DUE VOLTE LUNCH GAME Juventus e Sampdoria si sono affrontate due volte alle 12.30 in Serie A, sempre in casa dei bianconeri, con un successo interno e un pareggio.ALLEGRI 400 La prossima sarà la panchina numero 400 per Massimiliano Allegri in Serie A; il tecnico della Juventus ha ottenuto 243 successi nella competizione, almeno 59 in più di ogni altro allenatore a partire dal suo esordio nella competizione nel 2008/09.CUADRA E I BLUCERCHIATI Juan Cuadrado ha segnato due gol e fornito tre assist contro la Sampdoria in Serie A, ma ha partecipato a una sola rete nelle sei sfide più recenti.