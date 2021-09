Altalena di sensazioni ed emozioni per Paulo Dybala nei primi 20 minuti di Juventus-Sampdoria all'Allianz Stadium. Dopo il gol numero 90 in Serie A che ha sbloccato il risultato, una staffilata da fuori all'angolino, il numero 10 e capitano bianconero ha chiesto il cambio dopo aver sentito tirare un muscolo della gamba sinistra in un allungo.

E ADESSO? - Dybala è stato sostituito da Dejan Kulusevski, che secondo Max Allegri è il suo sostituto naturale in questa rosa. La Joya ha impressionato i tifosi della Juve poiché uscendo dal campo aveva il volto solcato dalle lacrime. Un pianto che non lascia presagire molto di positivo.

AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI - All'intervallo Sky Sport informa che si tratta proprio della parte posteriore della coscia sinistra. Domani conosceremo la verità medica dopo gli esami.