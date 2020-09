Fra le tante note positive colte dai tifosi della Juve nella vittoria per 3-0 contro la Sampdoria c'è senz'altro la prestazione di Weston McKennie. Il ragazzo statunitense, per la grinta e la somiglianza (fisica e tecnico-tattica) con l'indimenticato Edgar Davids, aveva già riscosso il favore dei sostenitori bianconeri prima ancora dell'esordio, ma la partita di ieri sembra aver colpito davvero tutti, ed è stata apprezzata - a quanto emerge dai post comparsi su Twitter e Instagram - anche dai tifosi di altre squadre. È ancora presto per dare giudizi, ammette qualcuno, ma il tenace centrocampista per ora riscuote un discreto successo sui social.