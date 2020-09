Claudio Ranieri, a Sky Sport, ha commentato Juve-Samp.



DELUSO - "Non mi aspettavo una prova così opaca dei miei. Si perde, pazienza: ma giochiamo, lottiamo. Devo vedere campioni come quelli della Juve che entrano con determinazione su ogni contrasto, e lì impazzisco. Non possiamo competere dal punto di vista tecnico, ma sul sacrificio sì. Dobbiamo fare di più. Tre gol sono anche pochi, ci stanno quelli del primo tempo e quelli del secondo".



APPAGAMENTO - "Non so se è questo, non penso. Abbiamo fatto precampionato con squadre inferiori in cui abbiamo sempre dominato il gioco. Oggi sapevo che saremmo stati messi sotto, che sarebbero entrati nelle linee e tutto. L'anno scorso andavamo alti e arrivavamo a tempo, a noi però ci saltavano sempre e significa che arrivavamo tardi".



CAMPIONATO - "Cosa mi aspetto? Ma sicuramente qualcosa dal mercato arriverà, aspettiamo e vediamo. Sono curioso, sinceramente. Pre covid con il pubblico eravamo imbambolati, i ragazzi mi ascoltavano e ci siamo ripresi. Abbiamo perso partite, ma giocavamo, c'eravamo, pressavamo, belle partite. Così continuando ci siamo salvati. Quest'anno come saremo? Pre covid o post covid? Ce lo dirà il campionato. Non faccio l'indovino, faccio l'allenatore".



KEITA - "Parlerò con lui e vediamo. Può fare la seconda punta, l'esterno. Spero arrivi in settimana, vedremo che grado di preparazione ha. Può giocare sia esterno in 4-4-2, sia punta per sfruttare la velocità".



SARRI-PIRLO - "E' molto presto per le differenze. Ti vuole allargare con gli esterni, con i quinti, poi ha giocatori di qualità. Se non pressi bene ti crea problemi. Quella di Sarri era più verticale, iniziava e voleva finire. Cercavamo di chiudere meglio. E' sempre aria fritta".