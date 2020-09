Manca ormai una settimana all'inizio del campionato di Serie A. Domani, domenica 13 settembre, i bianconeri di Andrea Pirlo sfidano in amichevole il Novara e sette giorni dopo ci sarà l'esordio in campionato contro la Sampdoria. Il nuovo allenatore bianconero dovrà fare a meno di diversi infortunati, compreso Paulo Dybala. Secondo Il Secolo XIX anche Claudio Ranieri avrà problemi in attacco visto che Manolo Gabbiadini continua ad allenarsi a parte e potrebbe non essere a disposizione allo Stadium.