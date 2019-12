Adrien Rabiot dovrebbe partire ancora da titolare contro la Sampdoria. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista francese è il candidato principale per sostituire lo squalificato Rodrigo Bentancur che a Genova non ci sarà perché squalificato. Se Sarri decidesse di farlo partire dal primo minuto l'ex centrocampista del PSG giocherebbe la sua terza partita da titolare dopo quelle contro Leverkusen e Udinese. Fino ad oggi non è mai successo.