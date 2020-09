3









La Juventus torna in campo. Inizia questa sera il cammino dei bianconeri in Serie A, all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Pirlo ha preparato diverse soluzioni per il match ma dovrebbe scendere in campo con lo stesso "scheletro" visto contro il Novara, un 4-3-1-2 "mascherato" da 3-5-2 in fase di impostazione. Possibile panchina per Arthur ("Viene dalla Liga e deve avere un po' più di tempo per conoscere sia il tipo di allenamento che il tipo di campionato", ha detto Pirlo in conferenza stampa alla vigilia) e Luca Pellegrini per il quale c'è una richiesta di prestito da parte del Genoa. In attacco scelte obbligate con Kulusevski accanto a Cristiano Ronaldo.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Dove vedere la partita? Juve-Samp, in programma alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport. In streaming su SkyGo, oppure in diretta testuale qui su ilBianconero.com.



Clicca sulla gallery o scorri per le probabili formazioni di Juve-Sampdoria