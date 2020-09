C'è stata la vittoria al debutto di Andrea Pirlo, il primo gol al debutto di Dejan Kulusevski, e non poteva mancare anche la prima polemica arbitrare riguardante la Juventus. Nella vittoria contro la Samp per 3-0 ci sono state forti polemiche al 42' per un tocco col braccio di Bonucci nell'area bianconera.Ad alimentare la polemica anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che mette di fianco la foto dell'articolo (peraltro proprio de ilbianconero.com) sulle dichiarazioni di Rizzoli, e il fermo immagine del braccio di Bonucci, citando il Gattopardo ("Tutto cambi affinché niente cambi"...)