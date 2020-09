Domani sera la Juve di Andrea Pirlo gioca la prima stagionale in casa contro la Sampdoria. Ancora qualche ballottaggio aperto a centrocampo ma in attacco il tecnico della Juve non ha scelta. Con Dybala fuori dai giochi i due attaccanti titolari saranno Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. ​"Cercheranno di muoversi di conseguenza guardando l'uno i movimenti dell'altro. Ci saranno delle rotazioni cercando di arrivare con più gente possibile in area avversaria", ha dichiarato l'allenatore bianconero in conferenza.