4









Polemiche social per un tocco di mano in area di Leonardo Bonucci nel primo tempo di Juve-Samp. Braccio largo in area ma giocatore vicinissimo a Bonazzoli che crossa. Come si legge su La Gazzetta dello Sport: "Bonucci va su Bonazzoli in area che tira e colpisce da distanza estremamente ravvicinata il braccio piuttosto aperto dello juventino. Per Piccinini non c’è niente, la sua valutazione dal campo sembra considerare la distanza molto ravvicinata, il pallone poi va nella direzione opposta a quella della porta e il braccio colpito è il destro, non il sinistro che avrebbe potenzialmente protetto Szczesny". Stesso concetto letto anche su Tuttosport e Il Corriere dello Sport.



RIZZOLI - Decisione in linea con le richieste del designatore Rizzoli che poche ore prima dell'inizio del campionato aveva detto: ​"Non possiamo togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo: se il braccio non poteva essere più ritratto non deve essere punibile. L’obiettivo è permettere ai difensori di non giocare come i pinguini". Quindi quel tocco di mano non è rigore. Se ne facciano una ragione i rosiconi.