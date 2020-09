Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



PLATINI - "A parte il fatto che la Juventus abbia le maglie bianconere e gli Agnelli, poi è cambiato tutto. Platini è arrivato nell'estate dell'82. La prima con la Samp a Marassi, gol di Ferroni. Al Grand Hotel dormii con lui, per me era un mito e gli chiedevo il permesso, gli orari, lui voleva andare sempre con me in camera perché aveva tutte le comodità".



BRADY - "Brady era già stato nel numero precedente del Guerin, perciò diedero più spazio a me...".



KEITA - "Stiamo aspettando di definire alcune cose in settimana, deve chiudere alcune cose con il Monaco. Questa settimana arriverà sicuramente, non so il giorno".



QUAGLIARELLA - "Ranieri fa le sue scelte, ha scelto di lasciare fuori Quagliarella per dare più densità al centrocampo. Sappiamo che la Juventus è così, cerchiamo di coprire gli spazi, la partita è lunga e ci sarà spazio per parecchi"