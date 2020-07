"La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria e non arriva a cinque di fila con i blucerchiati dal 1968". La Juventus, sul proprio sito ufficiale, presenta così la gara contro la Samp, in scena stasera. Ecco gli altri numeri:



IN GOL - La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.9 di media a match).



SAMP A LUGLIO - Nonostante la sconfitta nel match più recente contro il Genoa, nessuna squadra ha vinto più partite della Sampdoria da luglio in avanti in Serie A (cinque). Nello stesso periodo i bianconeri hanno ottenuto solo due successi.



BLUCERCHIATI NELLE ULTIME TRASFERTE - La Sampdoria ha vinto le ultime due trasferte di campionato, non ottiene tre successi fuori casa di fila in Serie A da marzo 2008.



RANIERI - Con Claudio Ranieri in panchina la Sampdoria ha raccolto 38 punti in 28 giornate di Serie A; i blucerchiati occuperebbero la nona posizione.



IN GOL CON 9 GIOCATORI - La Sampdoria ha mandato in gol nove giocatori diversi in questo campionato, nessuna squadra ne conta meno (al pari dell’Udinese).