1









Ecco le parole rilasciate da Blaise Matuidi a Sky nell'intervallo di Juventus-Sampdoria, conclusosi sull'1-0 per la Juve grazie al calcio di punizione trasformato da Cristiano Ronaldo, su tocco di Pjanic, proprio all'ultima azione del primo tempo: "Dobbiamo stare molto ordinati come all'inizio, dobbiamo restare corti e continuare così". Dovesse finire così la partita, i bianconeri agguanterebbero il nono scudetto di fila, ma c'è un secondo tempo ancora da giocare. Servirà anche tutta la sostanza di Matuidi per difendere il prezioso risultato maturato nei primi 45 minuti (più 6 di recupero).