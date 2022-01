A detta di molti è stato il migliore in campo della Juve, più ispirato e solido che mai, probabilmente anche grazie alla vicinanza nello schieramento tattico di Arthur che gli ha consentito di giocare una ventina di metri più avanti e di cercare l'inserimento, mostrando ottime idee da trequartista. Anche contro la Sampdoria Manuel Locatelli ha brillato, migliorando ulteriormente il giudizio sulla sua prestazione con la "ciliegina" del sombrero a Thorsby e con la pressione decisiva per il 3 a 1 a firma di Dybala. Una serata da ricordare, anche senza il gol. Noi de IlBianconero.com gli abbiamo dato 7 in pagella, ma gli altri giornali non sono stati da meno.



