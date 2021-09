Doveva arrivare, ed è arrivata. La prima vittoria casalinga della Juventus davanti al proprio pubblico in questa stagione:E Massimiliano Allegri, che per l'occasione ha messo da parte il "centrocampo storto" e si è avvalso di un 4-4-2 puro, può festeggiare la panchina numero 400 in Serie A con un successo che dona respiro alla sua squadra e ovviamente a lui stesso.Ma ancora c'è qualcosa da sistemare, perché la Juve è partita fortissimo ma poi ha rischiato ancora fino all'ultimo una beffa. E il clean sheet continua ad essere una chimera. Ad ogni modo, Samp domata grazie alloJoya che però poco dopo deve uscire infortunato. I bianconeri potrebbero dilagare, ma raddoppiano solo sul finire di gara con unMa dopo un giro di lancette, ecco il gol di testa di Yoshida su azione da corner che manda tutti all'Nella ripresa avvio più che incoraggiante della Juve, conMa ecco tornare vecchi fantasmi nel segmento finale di partita:Ma alla fine il punteggio resiste così fino al triplie fischio finale.Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Morata, DybalaSampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Caputo, Quagliarella