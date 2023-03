Dopo la vittoria in Europa League contro il Friburgo, che ha lasciato strascichi soprattutto dal punto di vista dell'infermeria, latorna in campo questa sera all'Allianz Stadium per affrontare unain piena emergenza. Dopo la sconfitta contro la Roma, la parola d'ordine é tornare a vincere anche in campionato, gestendo le energie in vista del ritorno contro la squadra tedesca.: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic: Turk; Amione, Gunter, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic, Leris; Gabbiadini.