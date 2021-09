Domani a ora di pranzo la Juventus affronterà la Sampdoria per la sesta giornata di Serie A. Un avversario reduce da una batosta per 0-4 contro il Napoli ma ricco di buoni giocatori, quando non potenziali big. Come Mikkel Damsgaard, 21enne esterno offensivo danese, pedina preziosissima nel 4-4-2 di D'Aversa.

Si tratta di un giocatore che ha colpito tutta la Serie A e non solo in questo anno e mezzo in blucerchiato, protagonista oltretutto di un bell'Europeo con la Danimarca, torneo in cui ha segnato anche due gol. Dribbling, reti, assist, tutto il campionario di un'ala che si rispetti.

E secondo Tuttosport all'Allianz Stadium a osservare Damsgaard con un occhio di riguardo ci sarà naturalmente Federico Cherubini, che deve guardarsi dalla concorrenza di Inter e Milan, e del Tottenham del suo mentore Paratici. Intanto, l'offerta da 30 milioni di euro che indurrebbe Ferrero a mollare l'osso non è mai arrivata.