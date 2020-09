I campioni d’Italia della Juventus, affidati all’esordiente Pirlo, ricevono la Sampdoria di Ranieri nel posticipo domenicale. Pronostico, al pari del bilancio complessivo, tutto dalla parte bianconera visto che il successo di CR7 e compagni si gioca a 1,27 contro il 9,50 dei doriani. L’Over, dato a 1,45, è quasi scontato rispetto all’Under, in quota a 2,55. Il 2-0 in favore della Juventus, risultato tra i più frequenti quando si sfidano bianconeri e doriani, è dato a 6,60 mentre quello in favore dei genovesi pagherebbe 70 volte la posta. Piccola curiosità: nell’ultimo confronto alla prima giornata tra Juve e Samp, in campo c’era Andrea Pirlo. Lo scrive AgiPro.



I dati dell’Osservatorio Eurobet, invece, mostrano che a pochi giorni dall’inizio del campionato è sempre l’Inter la squadra da battere per i tifosi italiani: il 68% delle scelte punta sui neroazzurri quotati a 2,75 seguiti dalla Juve al 21% - favorita dai bookmakers – e inaspettatamente dal Milan al 3%, complice la quota molto alta di 17.