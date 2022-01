Sfumata in extremis la Supercoppa Italiana, la Juventus si lancia alla caccia alla conquista della Coppa Italia, trofeo vinto lo scorso anno durante la gestione Pirlo. Il primo ostacolo tra gli uomini di Allegri e il bis si chiama Sampdoria, formazione chiamata a un pronto riscatto dopo un pessimo avvio di 2022. Per gli esperti, i bianconeri partono nettamente avanti, in quota a 1,40 contro il 7,50 dei blucerchiati. Alta anche la possibilità di un pareggio proposto a 5,20. Martedì sera all’Allianz Stadium secondo i bookie è previsto spettacolo, con l’Over 2.5 a 1,57 nettamente favorito rispetto all’Under 2.5 proposto 2,40. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, il 3-2 come nel match di campionato si gioca a 21, scende a 17 il 2-2 finale, mentre vale 18 volte la volta posta un colpo esterno per 1-2.