Torna la Serie A per la Juventus, torna con la gara in programma questa sera alle 20:45, quella tra Juventus e Sampdoria. Per i ragazzi guidati da mister Allegri contano solo i tre punti dopo il ko contro la Roma, ma la sfida si presenta come molto insidiosa, soprattutto perché si colloca a metà della due gare di Europa League contro il Friburgo.- La sfida, in programma all'Allianz di Torino con fischio d'inizio alle 20.45, è visibile come di consueto in esclusiva su DAZN. Qui su ilBianconero.com live testuale con ampio pre e post partita, con tutti i commenti in diretta del nostro inviato.- Massimiliano Allegri riparte, ancora una volta, dalle certezze e da quel 3-5-1-1. Ma i dubbi ci sono, perché sono passati soli tre giorni dalla sfida con il Friburgo e in settimana la Juve giocherà anche il ritorno.