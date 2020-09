La Juventus riparte, con Pirlo alla prima. Debutto per lui sulla panchina bianconera e per la sua squadra nella Serie A 2020/21. Domani ore 20.45 il calcio d'inizio contro la Samp dall'Allianz Stadium. Out tra i bianconeri Dybala, Bernardeschi e De Ligt, oltre ad Alex Sandro, che ha dato forfait ieri.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2) - Szecseny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Pellegrini; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo



SAMPDORIA (4-4-2) - Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.