22









Una prova di forza e di personalità, tanto nel collettivo quanto nei singoli. Un'ottima Juve quella che ieri sera ha conquistato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia battendo la Sampdoria 4 a 1, grazie ai gol di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata (su rigore). E per una notte sorridono tutti, o quasi. Tanti i top, pochissimi i flop, ridotti praticamente al solo Kulusevski che sembra proprio in difficoltà nel cambiare marcia. E adesso c'è il Milan, contro cui ripetersi sarà fondamentale.



In attesa del big match di domenica, nella nostra gallery ecco tutti i voti di Juve-Sampdoria dai giornali di oggi.