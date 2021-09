Sui quotidiani sportivi di oggi, le moviole della partita di ieri tra. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali dei giornali:CORRIERE DELLO SPORT - "Partita complicata per il giovane Ayroldi, ne sono testimoni i 38 (sì, trentotto!) falli fischiati e i sette gialli comminati (ne mancherebbe uno ”pesante”, graziato Ekdal). E’ bravo l’arbitro figlio (e nipote) d’arte a fischiare subito il rigore per mano di Murru.NESSUN DUBBIONon ci sono dubbi sul rigore assegnato alla Juventus (la Samp ha protestato molto, ma a torto): su conclusione di Chiesa, Murru ha il braccio (meglio, l’avambraccio) opposto al tiro largo, aperto. Il contatto con il pallone è netto, giusto assegnare il penalty e ammonire il giocatore blucerchiato.CHE RISCHIOEkdal deve ringraziare che ci fosse Ayroldi in campo e non Rapuano: già ammonito, salta per tentativo di colpire di testa e sbraccia un po’ su Bentancur. L’arbitro non ammonisce, il suo collega invece ha costretto la Roma a giocare il derby senza Pellegrini, Rocchi spieghi quale è il metro di giudizio.VAR: Orsato6Non può che confermare il penalty."TUTTOSPORT - "PRIMO TEMPO2’ Dybala cade in area blucerchiata, ma non c’è contatto con Colley: corretta le dicisione dell’arbitro Ayroldi di far proseguire.40’ Murru tocca evidentemente con il braccio il pallone nella propria area, su conclusione di Chiesa. Ayroldi riscontra che il doriano abbia, da regolamenteo, “ingrandito il proprio corpo in modo innaturale” con un movimento incoerente rispetto alla giocata, dunque decreta il calcio di rigore per la Juventus senza neppure avvalersi del confronto con il Var. Decisione ineccepibile, nonostante le proteste blucerchiate. Anche il cartellino giallo estratto all’indirizzo di Murru è giustificato.SECONDO TEMPO20’ Cuadrado ammonito per una entrata su Damsgaard. Il bianconero colpisce la palla, ma l’intervento è duro: giustificata la scelta del giallo".