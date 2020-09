Una delle note più liete della partita vinta ieri sera dalla Juventus per 3-0 contro la Sampdoria all'Allianz Stadium è la performance del neoacquisto Dejan Kulusevski, che alla prima gara ufficiale in bianconero si è tolto la soddisfazione di sbloccare il risultato. Il primo gol del campionato della Juve, il primo dello svedese con questa maglia. L'account Twitter italiano della Uefa non è rimasto indifferente a questa rete al debutto, e ha lanciato un sondaggio: "Kulusevski: prima partita e primo gol con la Juventus, che voto gli date?"