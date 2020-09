Questa sera allo Stadium torna il pubblico. Ci saranno 1000 spettatori per il debutto di Pirlo sulla panchina bianconera, contro la Samp. Il Presidente della Regione Piemonte lo ha ratificato ieri sera tramite il Decreto Regionale n° 96. E' seguita anche una comunicazione con richiesta della Juventus, da sottolineare: "E’ importante sottolineare che si tratterà di circa mille persone invitate tra gli ospiti Sponsor; pertanto specifichiamo che non saranno venduti biglietti per la partita e chiediamo ai tifosi bianconeri di non recarsi presso l’Allianz Stadium per evitare di creare qualsiasi assembramento all’esterno dell’impianto".