La Juve vince e convince. Un 4-1 in Coppa Italia che lascia solo sorrisi in casa bianconera e che lancia al meglio verso la partita contro il Milan, scontro decisivo nel prossimo match di campionato. Ecco le pagelle dei singoli giocatori:



Tuttosport: DE SCIGLIO 6 Per ora nella sua storia in bianconero (o gialloblù, come ieri) entrano più i guizzi dalla fascia sinistra. In Coppa Italia torna a destra e da lì alza il muro. Un destro centrale sul taccuino.

RUGANI 7 Intoccabile in un gennaio d'emergenza grossa tra i centrali difensivi, si “permette” di sfiorare il 2-0, quindi nella ripresa il gol non glielo toglie nessuno: terzo tempo cestistico e “canestro” garantito.



Corriere dello Sport: De Sciglio 6,5 - Solido e puntuale e ormai non è una novità.

Rugani 7 - Ci ha preso gusto, visto che è alla quinta di fila dal titolare. Là dietro la serata è tranquilla, così cerca il jolly in attacco. Prima un miracolo di Falcone poi fa centro di testa.