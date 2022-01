La Juve vince e convince. Un 4-1 in Coppa Italia che lascia solo sorrisi in casa bianconera e che lancia al meglio verso la partita contro il Milan, scontro decisivo nel prossimo match di campionato. Ecco le pagelle dei singoli giocatori:



Tuttosport: LOCATELLI 7 Il sombrero a Thorsby è la ciliegina, la torta è una prova da centrocampista che finalmente guarda la porta in faccia provando le imbucate nel cuore della Samp. Va in pressione sul 3-1 che per metà è opera sua.

ARTHUR 7 Ha compiti precisi in regia e da lì alterna la consueta andatura ondeggiante a interventi decisi, tipici di un giocatore che di sicuro sta ritrovando condizione e ambizioni. Va vicino al 2-0 - destro largo - e grazie al suo senso tattico rende assai più semplice anche il lavoro di Locatelli. In più, pennella il cross per la rete di Rugani.. ​



Corriere dello Sport: Arthur 6,5 - Ci sono le sirene del mercato ma il brasiliano fa di tutto per allontanarle. Trame, interdizione, personalità al tiro e l’assist per Rugani.

Locatelli 7 - Liberato dalla costruzione e dal presidiare la mediana, svaria a tutto campo e cerca sempre l’inserimento. Un “sombrero” in disimpegno riscalda lo Stadium, come l’intercetto che arma il tris di Dybala.