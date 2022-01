La Juve vince e convince. Un 4-1 in Coppa Italia che lascia solo sorrisi in casa bianconera e che lancia al meglio verso la partita contro il Milan, scontro decisivo nel prossimo match di campionato. Ecco le pagelle dei singoli giocatori:



Tuttosport: KULUSEVSKI 5.5 - Negli spazi larghi, quando punta la corsia destra, può fare male. Difatti è da lì che imbecca Morata, poi si fa spesso murare dai difensori, anche quando non ha una ma tre scelte di passaggio. ​



Corriere dello Sport: Kulusevski 6 - In versione seconda punta, ha libertà e iniziativa. Un tentativo dal limite e un assist per Morata



Gazzetta dello Sport: KULUSEVSKI 5.5 - Sembra depotenziato, oltre che in involuzione. Perché almeno in un paio di occasioni si può sprigionare quel sinistro che in altri tempi faceva danni, e invece spara a salve.