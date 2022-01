La Juve vince e convince. Un 4-1 in Coppa Italia che lascia solo sorrisi in casa bianconera e che lancia al meglio verso la partita contro il Milan, scontro decisivo nel prossimo match di campionato. Ecco le pagelle dei singoli giocatori:



Tuttosport: Aké (30' st) 6.5 Si prende gioco del povero Augello: è merito suo il rigore del 4-1. Che personalità quando balla intorno alla sagoma di Rincon.



Corriere dello Sport: Akè (30’ st) 6,5 - Il francesino impiega un minuto per farsi notare: dribbling e rigore conquistato.



Gazzetta dello Sport: Akè (30’ st) 6,5 - Debutto in prima squadra per il 2001 dal dribbling fulminante, con cui guadagna il rigore del definitivo 4-1. Non l'unico spunto da Cuadratino. Promettente.