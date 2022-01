7









62' - La Sampdoria riapre la partita: diagonale rasoterra di Conti che si insacca dopo aver toccato il palo. Perin battuto, 2-1 Juve.



52' - Raddoppio Juve! Segna Rugani di testa su cross di Arthur. 2-0 per i bianconeri



47' - Dopo due minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo: squadre a riposo sull'1-0 per la Juventus.



27' - La Juventus trova il raddoppio dopo una ripartenza concretizzata da Morata: ma dopo il gol Fourneau viene richiamato al Var e annulla per un fallo a inizio azione di Rabiot su Rincon: si resta 1-0



25' - E proprio sul calcio di punizione JUVE IN VANTAGGIO! Cuadrado batte rasoterra e beffa Falcone, 1-0 per i bianconeri



23' - Partita fin qui corretta e con pochi fischi, nessun cartellino. Ora Fourneau fischia un calcio di punizione alla Juventus dal limite dell'area per fallo netto su Morata da parte di Bereszynski.



1' - Fischio d'inizio: in panchina per la Juventus, come noto, c'è Landucci: Allegri sconta la squalifica rimediata nel 2019 contro l'Atalanta. Anche sulla panchina della Samp una novità: in attesa di Giampaolo, questa sera a dirigere i blucerchiati c'è l'allenatore della Primavera, Tufano. Juventus in maglia gialla, maglia blucerchiata per la Samp.



Tutto pronto all'Allianz Stadium, dove la Juventus sfida la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia in gara unica. Ad arbitrare il match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. I guardalinee sono Lombardo e Pagnotta, il IV uomo Santoro; al VAR opereranno Nasca e Tegoni. Quest'anno Fourneau ha arbitrato la Juventus nella trasferta di Salerno, in cui i bianconeri si sono imposti per 2-0. In totale Fourneau ha arbitrato tre volte la Juventus: le altre due risalgono entrambe al 2020, in campionato. 1-1 contro il Crotone (Chiesa espulso) e 2-0 contro la Sampdoria, la partita scudetto di Sarri.